Les dispositifs de protection électrique sont indispensables pour sécuriser les installations de chauffage, ventilation et climatisation en prévenant les surtensions, courts-circuits, surcharges ou défauts d’isolement. Ils assurent la protection des équipements, des circuits et des personnes, tout en garantissant la continuité de service. Disjoncteurs, interrupteurs différentiels, fusibles, relais thermiques ou parafoudres s’intègrent dans les tableaux ou armoires électriques, en neuf comme en rénovation. Adaptés aux normes en vigueur, ces composants sont essentiels pour la fiabilité et la longévité des installations techniques, qu’elles soient domestiques, tertiaires ou industrielles. Cette page propose une sélection complète de protections électriques destinées aux professionnels du génie climatique et de l’électricité bâtiment.