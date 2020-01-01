Protection, sécurité, inondation

La protection et la sécurité face aux inondations représentent des enjeux majeurs pour les professionnels du BTP. Ces solutions techniques – portillons étanches, barrières relevables, clapets anti-retour ou systèmes de pompage – sont conçues pour prévenir les dégâts d’eau, sécuriser les sites sensibles et garantir la continuité des activités. Adaptées aux contextes résidentiels, tertiaires, industriels ou d’infrastructure, elles répondent aux contraintes réglementaires et aux spécificités des projets. Vous trouverez sur cette page une sélection de produits performants assurant une protection anti-inondation économique, permanente et conforme aux normes en vigueur. Explorez les références pour anticiper et limiter les risques liés aux crues !