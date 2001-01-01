Protection, sécurité incendie

La protection et sécurité incendie est un enjeu majeur sur les chantiers comme dans les bâtiments en exploitation. Elle regroupe l’ensemble des équipements conçus pour prévenir les départs de feu, limiter les risques et assurer la sécurité des personnes.

Détecteurs de fumée, extincteurs, dispositifs coupe-feu, systèmes d’alarme, signalisation, mais aussi matériaux ignifugés : ces solutions doivent respecter des normes strictes pour garantir leur efficacité.

Les professionnels du BTP doivent intégrer ces éléments dès la conception ou la rénovation d’un ouvrage, en tenant compte des exigences réglementaires et des spécificités de chaque environnement.

Cette page propose une sélection de produits destinés à renforcer la sécurité incendie des bâtiments, du gros œuvre au second œuvre, en passant par les aménagements techniques.