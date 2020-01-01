Le puits canadien, ou puits provençal, est un système de ventilation naturelle utilisant l'inertie thermique du sol pour préchauffer l'air en hiver et le rafraîchir en été. Il consiste à faire circuler l'air extérieur dans des conduits enterrés à une profondeur de 1,5 à 2 mètres, où la température reste stable toute l'année, autour de 10 à 15°C. Cette solution écologique et économique permet de réduire les besoins en chauffage et en climatisation, améliorant ainsi le confort thermique et la qualité de l'air intérieur. Adapté aux constructions neuves ou en rénovation, le puits canadien s'intègre parfaitement dans une démarche de performance énergétique et de développement durable.