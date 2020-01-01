Le radiateur à accumulation est une solution de chauffage électrique conçue pour stocker la chaleur durant les heures creuses, puis la restituer progressivement tout au long de la journée. Idéal pour optimiser la consommation d’énergie, il s’adresse particulièrement aux bâtiments résidentiels ou aux locaux nécessitant un chauffage constant sans surcoût. Ce système séduit les professionnels du BTP pour sa capacité à allier performance, autonomie et économies d’énergie, notamment dans les projets soumis à des contraintes tarifaires. Facile à intégrer en rénovation comme en construction neuve, le radiateur à accumulation garantit un confort thermique durable. Découvrez notre sélection de modèles adaptés à vos projets.