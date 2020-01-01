Radiateur à gaz bouteille

Le radiateur à gaz alimenté par bouteille est une solution de chauffage d’appoint pratique, autonome et facile à installer. Fonctionnant au butane ou au propane, il permet de chauffer rapidement une pièce sans nécessiter de raccordement au réseau de gaz. Idéal pour les logements non desservis, les espaces temporaires, les ateliers ou les chantiers, ce type de radiateur se distingue par sa mobilité, sa simplicité d’utilisation et sa montée en température rapide. Certains modèles sont équipés de dispositifs de sécurité (thermocouple, détecteur d’oxygène, allumage piezo) pour une utilisation en toute tranquillité. Cette page propose une sélection de radiateurs à gaz bouteille conçus pour les professionnels, alliant performance, autonomie et respect des normes en vigueur.