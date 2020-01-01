Cheminée, poêle, insert, foyer, cuisinière

Les cheminées, poêles, inserts, foyers et cuisinières représentent des solutions de chauffage à la fois performantes, esthétiques et adaptées à de nombreux types d’intérieurs. Fonctionnant au bois, aux granulés ou parfois au gaz, ces appareils offrent un excellent rendement thermique tout en apportant une ambiance chaleureuse. Qu’il s’agisse d’un poêle indépendant, d’un insert encastré ou d’un foyer fermé, chaque solution répond à des besoins spécifiques en termes de puissance, de surface à chauffer et de confort d’utilisation. De plus en plus de modèles sont éligibles aux aides à la rénovation énergétique grâce à leur faible impact environnemental. Cette page regroupe une sélection de produits conçus pour les professionnels du bâtiment, en construction neuve comme en rénovation, alliant performance, design et conformité aux normes en vigueur.