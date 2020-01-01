Radiateur infrarouge ou ultraviolet

Les radiateurs infrarouges ou ultraviolets sont conçus pour répondre à des besoins spécifiques de chauffage, notamment dans les environnements professionnels ou industriels. Le radiateur infrarouge diffuse une chaleur instantanée par rayonnement, idéale pour chauffer des zones ciblées, même en milieu ouvert ou mal isolé. Quant au rayonnement ultraviolet, moins utilisé pour le chauffage direct, il est davantage exploité dans des applications de séchage ou de traitement de surface. Compacts, efficaces et faciles à intégrer, ces systèmes conviennent aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, et assurent un confort thermique rapide tout en optimisant la consommation d’énergie. Parcourez les modèles adaptés aux exigences de vos chantiers et installations.