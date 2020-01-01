Radiateur portatif mobile

Le radiateur portatif, ou radiateur mobile, constitue une solution de chauffage d’appoint idéale pour les chantiers temporaires, les espaces non équipés ou en attente de travaux définitifs. Facile à déplacer, à brancher et à mettre en service, il offre une flexibilité maximale aux professionnels du BTP. Qu’il s’agisse de convecteurs mobiles, de radiateurs à bain d’huile ou soufflants, ces appareils répondent à des besoins ponctuels de chauffage, avec un bon compromis entre performance, sécurité et encombrement réduit. Certains modèles disposent de thermostats réglables et de systèmes de sécurité intégrés. Retrouvez ici une gamme de radiateurs portatifs adaptés à une utilisation professionnelle, en intérieur comme sur chantier.