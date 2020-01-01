Ralentisseur pour chaussée

Les ralentisseurs pour chaussée sont des dispositifs essentiels pour modérer la vitesse des véhicules et garantir la sécurité des usagers, en particulier dans les zones sensibles telles que les écoles, les zones résidentielles ou les zones piétonnes. Ces équipements permettent de réduire les risques d'accidents en obligeant les conducteurs à ralentir dans les secteurs à fort trafic piéton.

Parmi les solutions disponibles, les dos d'âne, les coussins berlinois et les plateaux surélevés sont les plus couramment utilisés. Chaque type de ralentisseur offre des avantages spécifiques en termes de sécurité et de confort pour les usagers.

Les ralentisseurs sont installés dans le respect des normes de sécurité routière, avec une signalisation adaptée pour garantir leur efficacité. Cette page propose une sélection de ralentisseurs pour chaussée adaptés aux professionnels du BTP, des collectivités et des aménageurs urbains, afin d'assurer un environnement de circulation plus sûr et plus calme.