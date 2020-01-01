Regard de visite, fonte ou béton

Les regards de visite en fonte ou en béton sont indispensables à la maintenance et à l’inspection des réseaux d’assainissement. Placés à des points stratégiques, ils permettent l’accès aux canalisations pour le contrôle, le curage ou l’intervention technique. Robustes et durables, ces éléments doivent résister aux charges roulantes, aux agents chimiques et aux intempéries. En fonction du chantier, ils peuvent être choisis pour leur capacité hydraulique, leur étanchéité ou leur facilité de mise en œuvre. Que ce soit pour un projet d’aménagement urbain, un lotissement ou une infrastructure routière, les professionnels du BTP trouveront ici des regards conformes aux normes, adaptés à chaque configuration de sol et d’usage.