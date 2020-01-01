La règle pour vérification de planéité est un outil essentiel sur les chantiers de construction et de rénovation. Utilisée pour contrôler la régularité et l’horizontalité des sols, chapes, dalles ou enduits, elle garantit la conformité des ouvrages avec les tolérances exigées. Grâce à sa longueur et sa rigidité, elle permet de repérer rapidement les écarts, défauts de surface ou irrégularités susceptibles d’affecter la durabilité et l’esthétique des finitions. Indispensable aux maçons, carreleurs ou chapistes, la règle de planéité contribue à assurer un travail de qualité et à respecter les normes en vigueur. Découvrez les modèles proposés pour fiabiliser vos contrôles et optimiser vos chantiers.