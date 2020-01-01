Les solutions de relevage pour assainissement sont indispensables lorsque les eaux usées ou pluviales ne peuvent pas s’écouler naturellement par gravité. Utilisées dans les habitations, bâtiments collectifs ou sites industriels, les stations et pompes de relevage permettent d’acheminer les effluents vers les réseaux d’évacuation ou dispositifs de traitement. Compacts, silencieux et performants, ces équipements s’adaptent à différents volumes, hauteurs de refoulement et types d’eaux (chargées, claires, vannes). Pour les professionnels du BTP, ils garantissent une gestion fiable et conforme aux normes des installations d’assainissement, même en terrain contraint. Retrouvez ici une sélection de systèmes de relevage pour répondre à vos besoins.