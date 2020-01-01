Réservoir de stockage pour hydrocarbure

Les réservoirs de stockage pour hydrocarbures sont des équipements indispensables pour le stockage sécurisé de carburant, gasoil, huiles ou fioul en chantier, station-service ou industrie. Constitués de cuves métalliques ou composites, avec double paroi, ventilation contrôlée, vannes de sécurité, surverse et garde-corps, ces réservoirs répondent aux normes ATEX, ICPE et environnementales.

Conçus pour résister à la corrosion, aux intempéries et aux chocs, ils garantissent l’intégrité du produit stocké et la sécurité des intervenants. Disponibles en capacités variées (du petit volume mobile aux installations fixes), ils assurent une alimentation continue des engins, générateurs ou chaudières. Robustes et conformes, ils simplifient la maintenance, la gestion des niveaux et la sécurité incendie. Optez pour un réservoir fiable pour une logistique énergétique maîtrisée et durable.