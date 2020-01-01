Résine et enduit pour étanchéité

Assurer l’étanchéité d’un ouvrage est une étape clé dans la durabilité des bâtiments. Qu’il s’agisse de traiter des toitures, des fondations, des terrasses ou des zones humides, les résines d’étanchéité et enduits d’étanchéité apportent des solutions techniques performantes, adaptées aux contraintes du chantier. Ces produits professionnels permettent de prévenir efficacement les infiltrations d’eau, les remontées capillaires ou encore les effets de la condensation. Formulés pour une application facile et une haute résistance, ils répondent aux exigences des travaux neufs comme de rénovation. Retrouvez sur cette page une sélection complète de solutions d’étanchéité pour les professionnels du BTP : enduits bitumineux, résines polyuréthanes, systèmes bicouches, membranes liquides… Autant de produits éprouvés pour garantir la pérennité des ouvrages.