Revêtement de mur PVC

Le revêtement mural en PVC propose aux professionnels du bâtiment une alternative hygiénique, esthétique et facile à entretenir pour les murs intérieurs. Fabriqués en PVC rigide, vinyle ou film sur support, ces panneaux sont conçus pour résister aux chocs, à l’humidité, aux bactéries et à l’abrasion grâce à des formulations conformes aux normes NF EN 259 (usage intensif) et aux exigences anti-feu (classement M1, article U23). Très appréciés dans les hôpitaux, cuisines professionnelles, laboratoires ou locaux agroalimentaires, ils offrent une surface lisse, lessivable, antibactérienne et sans odeur, immédiatement utilisable après pose. Disponibles dans une multitude de décors (effets pierre, bois, uni ou imprimés personnalisés), ils sont posables rapidement, sans gros œuvre, sur supports préparés (placo, bétons, panneaux). Ce revêtement mural PVC combine robustesse, hygiène et esthétisme, pour répondre aux exigences techniques et visuelles des chantiers professionnels.