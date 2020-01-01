Le revêtement de sol pour installations sportives offre des solutions techniques adaptées aux gymnases, terrains multisports, salles de fitness ou zones indoor/outdoor à usage intensif. Conçus en PVC haute densité, nitrile, polyuréthane ou caoutchouc recyclé, ces sols techniques garantissent absorption des chocs, sécurité antidérapante, isolation acoustique et durabilité. Certains modèles sont certifiés EN 14904 (catégorie P1) avec résistance au poinçonnement et abrasion largement supérieure aux normes. Compatible avec les activités sportives variées et les usages non sportifs, ce type de revêtement facilite l’entretien, la pose modulaire (dalles clipsables ou en rouleaux) et la personnalisation esthétique. Explorez les produits professionnels conçus pour conjuguer performance, confort et fiabilité au quotidien.