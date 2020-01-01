Le revêtement de sol spécifique recouvre une gamme de solutions techniques innovantes destinées aux environnements professionnels les plus contraignants : zones ESD, sols conducteurs, douches anti‑virus ou équipements anti‑dérapants. Réalisés en PVC, résines epoxy ou méthacrylate, ces produits offrent des performances certifiées (résistance chimique, antistatique, antibactérien, UV, anti‑glisse), parfaitement adaptés aux secteurs industriel, tertiaire, médical ou agro‑alimentaire. Notre page liste les solutions techniques les plus récentes, validées par avis techniques et distribuées par des spécialistes du BTP. Parcourez ces références stratégiques pour identifier le revêtement optimal et sécuriser vos projets.