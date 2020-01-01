Rideau d'air, chaud ou froid

Les rideaux d’air chaud ou froid créent une barrière invisible qui limite les échanges thermiques entre l’intérieur et l’extérieur d’un bâtiment. Installés au-dessus des ouvertures, ils soufflent un flux d’air contrôlé, réduisant ainsi les pertes de chaleur en hiver et les gains de chaleur en été. Ces dispositifs améliorent le confort thermique, diminuent la consommation énergétique et empêchent l’entrée de poussières, insectes ou polluants. Disponibles en versions horizontales ou verticales, avec alimentation électrique ou à eau chaude, ils s’adaptent aux besoins des commerces, bureaux, entrepôts ou chambres froides. Leur intégration dans les systèmes de gestion technique du bâtiment permet une régulation précise et une efficacité optimale.