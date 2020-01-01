Rideau de fermeture
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Le rideau de fermeture est une solution incontournable pour sécuriser les vitrines de commerces, les entrepôts ou les accès techniques. Disponible en version métallique pleine, microperforée ou à lames transparentes, il combine protection, visibilité et robustesse. Motorisé ou manuel, il s’adapte à tous les environnements et permet de répondre aux exigences normatives de sécurité incendie ou d’effraction. Consultez les modèles disponibles pour sécuriser vos points d’accès efficacement.