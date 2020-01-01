Roche, pierre, calcaire, granit, basalte brut

Les roches et pierres brutes comme le calcaire, le granit ou le basalte sont des matériaux de construction naturels très prisés pour leur résistance, leur durabilité et leur esthétique. Utilisées aussi bien en structure qu’en revêtement, ces pierres offrent des performances élevées face à l’usure, aux intempéries ou à la compression. Le calcaire est apprécié pour sa facilité de taille et son aspect chaleureux, le granit pour sa dureté et sa faible porosité, et le basalte pour ses propriétés mécaniques et thermiques. Ces matériaux sont fréquemment employés dans les travaux de voirie, d’aménagement urbain, de maçonnerie, de façade ou de dallage. Leur utilisation contribue à la valorisation du patrimoine et à l’intégration harmonieuse des ouvrages dans l’environnement. Cette famille regroupe des solutions brutes ou taillées, disponibles en blocs, pavés, bordures ou moellons. Explorez les produits listés pour sélectionner la roche naturelle adaptée à votre projet.