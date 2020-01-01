Le sèche-serviette chauffant électrique allie confort thermique et praticité dans les salles de bains, qu’il s’agisse d’un logement individuel, d’un hôtel ou d’un équipement collectif. En plus de chauffer rapidement la pièce, il permet de sécher les serviettes efficacement, tout en occupant un minimum d’espace mural. Grâce aux dernières innovations, de nombreux modèles intègrent des fonctions intelligentes : programmation, détection de présence, soufflerie ou encore pilotage à distance. Ce type d’équipement est particulièrement apprécié sur les chantiers de rénovation, pour sa facilité de pose sans raccordement à un réseau de chauffage central. Parcourez notre sélection de sèche-serviettes électriques pour trouver la solution la plus adaptée à vos projets.