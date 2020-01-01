Séparateur, traitement des eaux d'assainissement

Les séparateurs pour le traitement des eaux d’assainissement sont conçus pour éliminer efficacement les hydrocarbures, graisses ou sables contenus dans les eaux usées. Indispensables sur les parkings, stations-service, cuisines collectives ou sites industriels, ils assurent une première étape de prétraitement avant rejet ou épuration. Cette gamme de produits permet aux professionnels du BTP, aux maîtres d’ouvrage et aux exploitants de répondre aux exigences environnementales et réglementaires en vigueur. Compacts, résistants et faciles à entretenir, les séparateurs proposés ici s’intègrent dans tous types de projets d’assainissement. Consultez notre sélection pour choisir la solution la plus adaptée à votre installation.