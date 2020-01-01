Siège et banc public, table

Les sièges et bancs publics, ainsi que les tables, jouent un rôle essentiel dans l’aménagement des espaces urbains, parcs, jardins ou espaces de loisirs. Ils offrent aux usagers des zones de détente tout en participant à l’esthétique et à la fonctionnalité des lieux publics.

Conçus en matériaux robustes comme le bois, l’acier, le béton ou la résine, ces équipements doivent résister aux conditions climatiques et à une utilisation intensive.

Sur cette page, découvrez une sélection de mobilier urbain : bancs, sièges, tables et autres équipements extérieurs destinés à aménager durablement les espaces publics, tout en offrant confort et sécurité aux usagers.