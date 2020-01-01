Signalisation enterrée, grillage coloré

La signalisation enterrée par grillage coloré est utilisée pour repérer visuellement les réseaux souterrains (eau, gaz, électricité, télécom) lors des travaux de terrassement. Placés au-dessus des gaines ou canalisations, ces grillages avertisseurs préviennent les risques d’endommagement des réseaux et assurent la sécurité des intervenants. Chaque couleur correspond à un type de réseau, conformément aux normes en vigueur. Résistants, faciles à poser et durables, ces équipements sont indispensables pour les professionnels du BTP et des travaux publics. Cette page propose une sélection de grillages colorés adaptés aux différents réseaux enterrés, pour une signalisation fiable et conforme sur vos chantiers.