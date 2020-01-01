Silo à ciment et agrégats

Les silos à ciment et à agrégats assurent le stockage sécurisé, l’approvisionnement continu et le dosage maîtrisé des matières premières indispensables à la fabrication du béton. Disponibles en différentes capacités, ces silos permettent de stocker du ciment, chaux, sable, gravier ou liants secs, tout en protégeant les matériaux de l’humidité et des contaminations.

Équipés de systèmes de pesage, vis sans fin, trémies de reprise ou capteurs de niveau, ils garantissent une alimentation fluide et automatisée des centrales à béton ou malaxeurs. Solides, fiables et faciles à entretenir, ces équipements s’adaptent aux besoins des chantiers comme des unités fixes de production. Ils contribuent à la performance globale du process béton tout en réduisant les temps de manutention et les pertes de matières.