Siphon de sols

Les siphons de sol sont des éléments essentiels pour assurer l’évacuation des eaux usées tout en empêchant les remontées d’odeurs dans les bâtiments. Utilisés dans les locaux techniques, cuisines professionnelles, parkings ou sanitaires collectifs, ils garantissent une bonne hygiène et une sécurité optimale. Disponibles en différentes dimensions, formes et matériaux (inox, PVC, fonte…), les siphons de sol s’adaptent à tous les types de sols et de configurations. Certains modèles intègrent des grilles antidérapantes ou des systèmes de rétention des déchets. Pour les professionnels du BTP, ces équipements sont indispensables dans les projets de construction ou de rénovation respectant les normes d’assainissement. Retrouvez sur cette page une sélection de siphons adaptés à vos besoins.