Le solvant est un composant essentiel pour diluer, nettoyer ou ajuster la viscosité des peintures, vernis ou résines avant application. Il permet une mise en œuvre fluide, une meilleure adhérence sur le support et un séchage uniforme. Utilisé dans les peintures en phase solvantée, il peut également servir au nettoyage des outils ou à la préparation des surfaces. Disponible en version standard, désaromatisée ou spécifique (acétone, white spirit, etc.), le solvant doit être choisi selon la nature du produit appliqué et les conditions du chantier. Sa qualité conditionne la durabilité et l’homogénéité du film de finition. Indispensable aux professionnels du bâtiment, il s’utilise avec précaution dans le respect des consignes de sécurité. Retrouvez ici des solvants adaptés à tous vos besoins techniques.