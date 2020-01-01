La stérilisation de l’eau est cruciale pour garantir une hygiène irréprochable dans les réseaux d’eau potable ou techniques. Rayonnement UV, traitement thermique ou injection chimique : les solutions disponibles répondent aux exigences des bâtiments recevant du public, des établissements de santé ou des sites industriels. En éliminant les micro-organismes pathogènes, ces dispositifs assurent une distribution d’eau conforme, sans risque sanitaire. Maîtrisez la qualité microbiologique de vos installations grâce à des équipements de stérilisation performants, adaptés aux contraintes de chaque projet.