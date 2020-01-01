Le stockage des eaux pluviales est une solution clé pour limiter les risques d’inondation, gérer les pics de ruissellement et favoriser la réutilisation de l’eau. Utilisé dans les projets d’aménagement urbain, les zones industrielles ou les bâtiments collectifs, il permet de collecter temporairement les eaux de pluie pour un rejet maîtrisé ou une valorisation ultérieure (arrosage, nettoyage, etc.). Cuves enterrées, bassins modulaires, citernes souples… les systèmes de stockage s’adaptent aux contraintes de chaque site. Pour les professionnels du BTP, ces équipements offrent une réponse technique efficace, conforme aux réglementations en vigueur. Retrouvez ici une sélection de solutions pour une gestion optimisée des eaux pluviales.