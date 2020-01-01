Le support de couverture en béton est une solution robuste et durable, largement utilisée dans le bâtiment pour accueillir différents types de matériaux de toiture. Grâce à sa résistance mécanique élevée, il assure une excellente stabilité et une répartition homogène des charges, même sur de grandes surfaces. Sa composition minérale lui confère également une bonne inertie thermique, contribuant au confort intérieur et à la performance énergétique du bâtiment. Adapté aussi bien aux constructions neuves qu’aux rénovations, le support en béton se distingue par sa longévité et sa capacité à répondre aux exigences de sécurité incendie et d’étanchéité. Les professionnels du BTP l’apprécient pour sa fiabilité et sa compatibilité avec des systèmes variés de couverture. Consultez les solutions disponibles pour sélectionner le support en béton le mieux adapté à vos projets de toiture.