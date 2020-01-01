Support de couverture

Les supports de couverture sont les éléments essentiels sur lesquels repose l’ensemble du système de toiture. Panneaux porteurs, voliges, liteaux ou plaques nervurées assurent la stabilité, la fixation et la bonne tenue des matériaux de couverture (tuiles, ardoises, bacs acier, etc.). Choisir un support adapté permet de garantir la durabilité, la sécurité et les performances thermiques ou acoustiques du bâtiment. En neuf comme en rénovation, ces supports doivent répondre aux contraintes mécaniques, climatiques et réglementaires propres à chaque chantier. Ils se déclinent en divers matériaux : bois, métal, fibres-ciment, composites… Retrouvez ici une sélection de supports de couverture conçus pour les professionnels du BTP, alliant robustesse, facilité de mise en œuvre et conformité aux normes.