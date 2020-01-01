Le support de couverture en bois ou dérivé constitue une base essentielle pour la mise en œuvre des toitures dans le bâtiment. Qu’il s’agisse de voliges, panneaux OSB, contreplaqués ou autres dérivés du bois, ces éléments assurent la stabilité et la répartition des charges, tout en facilitant la pose des matériaux de couverture. Apprécié pour sa polyvalence, le bois est un matériau naturel qui combine robustesse, légèreté et facilité de mise en œuvre. Les dérivés offrent quant à eux une meilleure régularité dimensionnelle et une résistance accrue à l’humidité ou aux déformations. Ce type de support contribue aussi aux performances thermiques et acoustiques de la toiture, répondant ainsi aux exigences réglementaires et aux besoins des professionnels du BTP. Consultez les solutions disponibles pour choisir le support adapté à vos projets de construction ou de rénovation.