Support de couverture en fibres-ciment

Les supports de couverture en fibres-ciment offrent une solution fiable et durable pour les toitures de bâtiments agricoles, industriels ou résidentiels. Composés d’un mélange de ciment renforcé par des fibres minérales, ces supports sont reconnus pour leur résistance aux intempéries, au feu, aux insectes et aux moisissures. Non corrosifs et imputrescibles, ils assurent une longue durée de vie sans entretien particulier. Utilisés comme base pour la pose de tuiles, d’ardoises ou de plaques ondulées, ils permettent une mise en œuvre simple et rapide. Leur faible poids facilite la manipulation tout en garantissant une bonne tenue mécanique. Disponibles en différents formats et profils, les supports en fibres-ciment s’adaptent aux contraintes des chantiers neufs ou en rénovation. Retrouvez ici une sélection de produits techniques pour couverture.