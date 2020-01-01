Support de couverture métallique

Les supports de couverture métallique constituent la base structurelle des toitures en bac acier, tôle ou plaques nervurées. Conçus pour offrir une résistance mécanique élevée, ils permettent de répartir les charges, faciliter la pose des matériaux de couverture et garantir la pérennité de l’ouvrage. Utilisés dans les bâtiments industriels, agricoles ou tertiaires, ces supports en acier galvanisé ou prélaqué sont appréciés pour leur robustesse, leur légèreté et leur facilité de mise en œuvre. Certains modèles peuvent intégrer des performances d’isolation thermique ou acoustique renforcées. Disponibles en différents profils et longueurs, ils s’adaptent à toutes les configurations de chantier. Retrouvez ici une sélection de supports métalliques professionnels pour couverture, alliant technicité, durabilité et conformité aux normes du bâtiment.