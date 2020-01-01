La surveillance des ascenseurs est indispensable pour garantir la sécurité, la disponibilité et le bon fonctionnement des équipements. Ces systèmes permettent de détecter les anomalies, d’alerter en cas de panne et de suivre les données de fonctionnement à distance. Intégrée à une GTB ou utilisée en autonomie, cette surveillance contribue à réduire les temps d’arrêt et à améliorer la maintenance. Explorez les solutions proposées pour renforcer le pilotage de vos installations verticales.