Les systèmes de guidage d’engins révolutionnent la précision des travaux sur les chantiers BTP, VRD et génie civil. Cette gamme comprend des systèmes GPS, niveaux automatiques, guidage laser, radios GNSS, capteurs d’inclinaison et interfaces embarquées, destinés aux bulldozers, excavateurs, niveleuses ou pelles. Ils permettent un contrôle exact des pentes, niveaux, profils et alignements en temps réel.

Grâce à ces technologies, les professionnels augmentent la productivité, réduisent les erreurs et évitent les reprises coûteuses. L’intégration automatique des relevés élimine les contraintes de points de référence et limite la main‑d’œuvre dédiée à la topographie. Robustes, compatibles PLM et simples à installer, ces systèmes garantissent sécurité, efficacité et qualité d’exécution sur tous vos projets.