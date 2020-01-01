Table et tablette à digitaliser

Les tables et tablettes à digitaliser sont des outils technologiques qui permettent de transformer des tracés manuels en fichiers numériques exploitables dans les logiciels de CAO/DAO. Elles sont particulièrement utiles pour les architectes, dessinateurs, projeteurs et bureaux d’études souhaitant numériser rapidement des plans papier ou réaliser des esquisses précises directement en format digital.

Ces équipements offrent une grande précision de saisie, une compatibilité avec les principaux logiciels métiers et une ergonomie adaptée à un usage professionnel. Certains modèles sont transportables, facilitant leur utilisation sur chantier ou en réunion de coordination.

Découvrez notre sélection de tables et tablettes à digitaliser pour gagner du temps dans vos projets, améliorer la qualité de vos dessins et fluidifier vos flux de travail.