Tapis et trottoir roulant

Les tapis et trottoirs roulants permettent le déplacement horizontal ou faiblement incliné des usagers dans les grandes surfaces, halls ou zones de transit. Silencieux, robustes et faciles d’utilisation, ils réduisent la fatigue des usagers et fluidifient la circulation. Adaptés aux besoins des ERP, commerces ou infrastructures de transport, ils se déclinent en versions droites ou inclinées avec des finitions sur mesure. Parcourez les solutions techniques disponibles pour intégrer un transport continu et sécurisé à vos espaces.