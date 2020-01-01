La télécommande pour contrôle d’accès offre une solution pratique et sécurisée pour piloter à distance l’ouverture de portails, portes de garage ou barrières automatiques. Elle simplifie le quotidien des utilisateurs tout en assurant la gestion fiable des accès. Dotées de plusieurs canaux et fréquences, ces télécommandes s’intègrent aisément aux systèmes existants. Les professionnels du bâtiment disposent ici d’un large choix de modèles compatibles avec les installations neuves ou en rénovation.