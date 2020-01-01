Théodolite, niveau optique

Les théodolites et niveaux optiques sont des instruments indispensables pour assurer la précision des relevés angulaires et altimétriques sur chantier. Le niveau optique (ou lunette de chantier) permet un nivellement exact grâce à une lunette grossissante couplée à une mire, tandis que le théodolite, manuel ou électronique, offre une mesure angulaire horizontale et verticale hautement précise, pour des implantations de structures ou des métrés complexes. Robustes, compacts et adaptés aux conditions difficiles, ces appareils garantissent fiabilité et sécurité, et sont conçus pour une mise en station rapide. Utilisés en topographie, génie civil et construction, ils sont compatibles avec les processus BIM et facilitent la documentation de chantier. Consultez notre sélection de solutions professionnelles pour choisir le niveau ou théodolite adapté à vos exigences de précision.