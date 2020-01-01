Toiture et façade végétalisée

Les toitures et façades végétalisées s’imposent comme des solutions durables et esthétiques pour répondre aux enjeux environnementaux du bâtiment. En plus de leur rôle isolant, elles participent à la gestion des eaux pluviales, à la réduction des îlots de chaleur urbains et à l’amélioration de la biodiversité. Qu’il s’agisse d’un projet neuf ou en rénovation, ces systèmes nécessitent des produits techniques adaptés : structures porteuses, substrats, systèmes de drainage, géotextiles, fixations et accessoires spécifiques. Les professionnels du BTP trouveront ici un ensemble de solutions fiables pour concevoir, poser et entretenir une végétalisation de toiture ou de façade en conformité avec les normes en vigueur. Découvrez une sélection de produits pour intégrer la végétalisation dans vos projets de construction et offrir à vos clients une plus-value environnementale forte.