Traceur, table traçante

Les traceurs et tables traçantes sont des équipements essentiels pour les professionnels du bâtiment qui ont besoin d’imprimer ou de reproduire des plans techniques en grand format. Adaptés aux bureaux d’études, cabinets d’architectes et entreprises de construction, ils garantissent une précision optimale et une restitution fidèle des détails graphiques.

Les traceurs permettent l’impression de documents en A1, A0 ou formats personnalisés, avec une excellente résolution et une compatibilité avec les fichiers CAO/DAO. Quant aux tables traçantes, elles sont utilisées pour le dessin manuel assisté, la reproduction et la numérisation de plans, notamment dans les processus de rétroconception ou d’archivage.

Découvrez notre sélection de traceurs et tables traçantes pour améliorer la qualité de vos impressions et optimiser votre flux de travail technique.