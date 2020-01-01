Le traitement chimique des sols permet de modifier les propriétés mécaniques ou chimiques d’un terrain afin de le rendre constructible ou plus stable. Il est couramment utilisé dans les projets de terrassement, d’infrastructures routières, de plateformes logistiques ou de réhabilitation de sols pollués. En injectant des liants (chaux, ciment, polymères…) ou des réactifs spécifiques, on améliore la portance, réduit la perméabilité ou neutralise certains polluants. Cette technique offre une alternative rapide et durable aux méthodes classiques de renforcement. Pour les professionnels du BTP et des travaux publics, elle garantit des fondations solides et conformes aux normes. Découvrez ici des solutions adaptées à chaque configuration de sol.