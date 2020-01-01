Amélioration, stabilisation des sols

L’amélioration et la stabilisation des sols sont des étapes cruciales dans la préparation des terrains pour garantir la durabilité et la sécurité des ouvrages. Qu’il s’agisse de stabiliser un sol meuble, d’augmenter sa portance ou de limiter les risques de tassement et de glissement, ces techniques s’appliquent aussi bien aux projets de voirie, de fondations ou d’aménagements paysagers. Géotextiles, liants hydrauliques, structures alvéolaires, graves traitées ou solutions de drainage sont autant de produits adaptés à différents types de sols et de contraintes de chantier. Cette sélection s’adresse aux professionnels du BTP, bureaux d’études géotechniques et entreprises de travaux publics à la recherche de solutions fiables, performantes et conformes aux normes en vigueur. Explorez ces solutions pour garantir la stabilité de vos infrastructures.