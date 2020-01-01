Le traitement des eaux pluviales est devenu un enjeu central dans les projets d’aménagement urbain et de construction durable. Ces dispositifs permettent de filtrer, stocker ou infiltrer les eaux de ruissellement pour prévenir les risques d’inondation, réduire la pollution des milieux naturels et alléger les réseaux d’assainissement. Qu’il s’agisse de décanteurs, de bassins de rétention, de systèmes d’infiltration ou de filtres compacts, chaque solution répond à des contraintes précises selon la configuration du site. Pour les professionnels du BTP et les maîtres d’ouvrage, ces équipements garantissent performance environnementale, conformité réglementaire et facilité d’entretien. Découvrez ici une sélection de solutions pour une gestion efficace et responsable des eaux pluviales.