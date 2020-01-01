Tubage de conduit d'évacuation d'air vicié, de fumée

Le tubage de conduit d’évacuation d’air vicié ou de fumée est une solution incontournable pour sécuriser et optimiser les performances des installations de chauffage et de ventilation. En introduisant un conduit métallique ou synthétique à l’intérieur d’un conduit existant, le tubage permet de renforcer l’étanchéité, d’améliorer le tirage et de prévenir les risques liés à la corrosion ou aux condensats. Conforme aux normes en vigueur, notamment le DTU 24.1, cette technique est adaptée aux projets de rénovation comme aux constructions neuves, qu’il s’agisse de chaudières gaz, fioul ou bois. Les professionnels du BTP trouveront ici une sélection de solutions de tubage performantes, répondant aux exigences de sécurité et d’efficacité énergétique.