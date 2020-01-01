Tube plongeur pour chauffage et ventilation

Le tube plongeur est un composant essentiel dans les systèmes de chauffage et de ventilation, utilisé pour la mesure de température ou la détection de pression à l’intérieur des conduits ou des circuits hydrauliques. Il permet d’immerger une sonde ou un capteur tout en assurant son étanchéité et sa protection mécanique. Couramment utilisé dans les chaudières, ballons de stockage, gaines de ventilation ou installations CVC complexes, le tube plongeur facilite l’entretien et le remplacement des sondes sans vidange du système. Disponible en différents matériaux (cuivre, laiton, inox) et longueurs, il s’adapte à chaque configuration technique. Cette page propose une sélection de tubes plongeurs conçus pour les professionnels, compatibles avec les régulateurs, thermostats et automates de gestion thermique.