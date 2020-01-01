Tuyau de descente, gouttière, chêneau en aluminium

Les tuyaux de descente, gouttières et chéneaux en aluminium sont des solutions durables et esthétiques pour l’évacuation des eaux pluviales. L’aluminium, léger et résistant à la corrosion, convient parfaitement aux exigences des professionnels du BTP. Faciles à poser et à entretenir, ces éléments assurent une gestion efficace des eaux de toiture tout en valorisant l’aspect extérieur du bâtiment. Disponibles dans de nombreux coloris et finitions, ils s’intègrent harmonieusement aux façades, que ce soit en construction neuve ou en rénovation. Le choix de produits en aluminium permet également de répondre aux contraintes environnementales, ce matériau étant entièrement recyclable. Parcourez notre sélection de descentes, gouttières et chéneaux pour trouver les solutions techniques adaptées à vos projets.