Tuyau de descente, gouttière, chêneau en cuivre

Les tuyaux de descente, gouttières et chéneaux en cuivre offrent une solution haut de gamme pour l’évacuation des eaux pluviales. Apprécié pour sa durabilité, son esthétisme et sa résistance à la corrosion, le cuivre se patine naturellement avec le temps, conférant aux bâtiments un cachet unique. Ce matériau est plébiscité dans les projets de prestige, les bâtiments patrimoniaux ou les constructions contemporaines à forte valeur architecturale. Malléable, recyclable et facile à souder, il permet une pose précise et une finition soignée. Bien qu’exigeant un budget plus élevé, le cuivre garantit une longévité exceptionnelle, sans entretien particulier. Retrouvez ici une sélection de descentes, gouttières et chéneaux en cuivre conçus pour répondre aux attentes des professionnels du BTP soucieux de qualité et de durabilité.